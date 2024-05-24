萬方國際藝術有限公司 藝術指導巫永堅 虛實結合 開創產業永續價值

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農產品可以透過型態、圖案，將其藝術化，甚至是故事化，讓它不受到產季的限制，擁有更多銷售的機會。且農業是屬地性的產物，既然如此，就應有屬地性的文化，如果能把文化的層面帶入農產品，相信這會是地方發展的突破點。

當農產品轉變成工業產品後，透過旅遊、休閒，甚至是文創開發，將有助於帶動地方稅收、就業等利多，讓農業創造更大價值，且不受產季影響。讓農產品擺脫產季限制，在非產季仍能提供遊客豐富的農產品體驗，如此一來，一種農產品就能給地方帶來可持續發展的可能。

結合轉換概念，當農產品圖案化時，可以透過印刷，假設印製在紙張，就能變成包裝紙、禮盒，印在布料上，可變成衣服、包包、地毯。像這些透過科技的方法，就是運用以實轉虛的概念，賦予農業本質更多可能性與發展性。甚至是AR、VR情境式導入，就可以把農產品豐收的影片，變成五感體驗。即便不在產季，我們也可以透過影片、互動的方式，感受農產品豐收的美好。「可持續性」強調的是不受時間限制，透過虛實概念整合，將地方特產發展成多元的主題。

每年台北市都會舉辦牛肉麵節，不僅吸引人氣、造成地方風潮，也創造城市印象標誌。除此之外，市府還結合金融單位，鼓勵得獎的店家擴展餐飲規模，帶動行業升級進而成為城市名片。

萬方國際藝術強調「發現美好是本公司存在的理由，分享美好是本公司存在的價值」。用藝術的角度與眼光，來發現世界的美好，讓這些美的人事物可以用任何的形式做為分享，這才能達到永續的傳承。