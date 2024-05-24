農業部農業試驗所 農業化學組組長劉滄棽 發展智慧農業 拓展數位效益

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農業部應用AIOT技術發展執行「智慧農業計畫」已近八年，該項計畫在2023年進入第二期，第一期後期時也提出農業物聯網、智慧農業擴散等相關計畫，希望將智慧農業的成果落地擴散，推廣給更多農民應用。

在科技技術應用方面，可以看到監感測系統等逐漸使用於農田蒐集土壤溫濕度、土壤酸鹼度等數據，再透過演算法及科技模式，整合成可提供農民用藥用肥的建議，為節省農藥達到最佳的效果。在IOT相關發展技術上，如何導入進農業精準控制生產過程，減少對環境衝擊，保障農民健康，讓消費者更安心且有信心，是農業部近年來發展智慧農業期盼達到安全、高效、低風險的目標。

農業部也與中央氣象署合作，不僅接收氣象資訊，也在農業區增建逾200個簡易氣象站，有效擴大氣象數據的蒐集，進而建立預測模式，能夠提早預警天氣變化與病蟲害爆發的狀況。農業部也與國家災害應變中心合作，在預警有氣象災害狀況時發布警報，提出緊急應變措施。在災前，農業部藉由網站、區域農改場告知農民可以針對不同的作物來提早預防的舉措。在災後，農業部也發布後續處理措施，讓農民可以盡早將農作物復耕、恢復生產等。除此之外，災害發生後，也運用無人機、衛星，將農田監測影像蒐集分析，對災害發生位置進行初步判斷，協助災後重建與救助工作的推動。

在生產與消費資訊串聯方面，農業部也在科技計畫裡研發透過物聯網的平台與技術，記錄農民生產農作物的過程，幫助消費者認識在安全無虞環境中生產的農產品。