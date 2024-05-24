台茂寬騰生技股份有限公司 董事長林冬霧 用奈米科技 強化農作物生長

台茂公司近年來著眼在農業發展，利用在化學技術應用的奈米科技，發展至農業。透過奈米科技，預防農業災害，例如氣象報告預先提醒近期天氣，高低溫、淹水、蟲害等，這些災害在奈米科技的運用下，都可以加以防範。

稻子太熱時，容易有稻熱病發生，透過奈米科技中的矽酸鉀，可以提早預防；收成時，為促進細胞合成，利用鈣跟矽，讓稻米收成情況更佳。在極端氣候影響下，高溫炎熱時，曾看到卓蘭的農友，其種植的甘露梨葉子很瘦小，在這樣的情況下，很難生長出漂亮的甘露梨，運用矽跟鈣的結合，使其葉面生長茁壯。除此之外，透過奈米科技的協助，一顆甘露梨可以達到三斤半，一串甘露梨就將近十斤重，這對農友的收益也大有幫助。

為使農友收益增加，最重要的一點就是農業生產時，農產品營養須充足。除了大家熟知的肥料添加，微量元素的挹注是不可或缺的。如果能在適當的時候，對農產品補充微量元素，將能提供更好的生長機會。台茂利用累積的經驗培養團隊，對農友提供支援和協助。

洋桔梗過去在台灣較不好種植，但如今已可成功培植。同樣一株洋桔梗，可在年內有三次收成，這在國際上被認為不可能發生的事情。當營養補充足夠時，洋桔梗歷經三次收成後還尚未枯萎，可望有第四次收成。台茂注重對農友教育，下鄉訪查時，致力技術指導，希望看到農友種植成功，農產品收成漂亮。過去政府不斷呼籲要農藥減半，台茂也不斷與農友建議，在狀況允許下盡可能不要使用農藥，希望大家一起減輕對環境的衝擊。