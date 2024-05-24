敏實科大˙人工智慧專業大學 榮譽副校長林文燦 科技應用導入 帶動農業升級

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透過工業ERP與MES系統技術運用在農業生產管理，可有效提供產業助益。過去，運用監控技術、台茂生物技術運用在茶葉生產上，可以產生品質良好的茶葉製品。而目前在農業上，農民相對比較欠缺的是基礎的運用，節省人力。

透過AI技術運用，可以了解在農產品生產過程中的碳足跡，進而發展如何減碳的方案。食材碳足跡能否減碳的依據，在於食材本身的含量。用製造業MES的觀念，監控PH值降低或提升，甚至溫溼度等原素的監控，結合雲端廚房，進一步算出食材裡本身的碳足跡。

自動駕駛技術結合光達，深入農田每個角落，加上影像辨識系統與AI資料庫，例如草莓病蟲害資料等，協助農民對農產品病變提早訪查和預測。自動駕駛由光達導引後，將蒐集到的影像上傳雲端，透過AI機械學習，可以很快辨識出病蟲害嚴重程度，包括葉面變化等，達到預防機制的建立。

在智慧製造領域，例如導入M ES後，在銅鑼杭菊生產方面，除了監控環境以外，還能夠在烘焙製程上，針對水分、烘焙時間，建立出烘焙曲線後，提供農民在二次加工的監控協助。在這樣的基礎下，包括咖啡與杭菊的科技烘焙監控皆在巴黎發明展獲得佳績。未來也將持續幫忙農民應用科技技術，提升產業深度。

麵粉攪拌機業者希望在二次加工的設備上，可以來進行監控，因此目前也協助業者申請SBIR，在二次加工食材能夠運用AIOT技術，使機器提升功能，擴大效益。這些都是敏實科大實行USR計畫方面，結合各科系優勢，對農業上導入科技應用的協助案例。