江申 躋身小米電動車概念股

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江申（1525）躋身小米電動車概念股，總經理曾烱誌23日於法說會報喜，表示本業及大陸轉投資皆有好消息，受惠訂單增溫，近日已啟動周六加班，營運表現在第一季已落底，第二季將逐季翻揚；轉投資部分，福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，於第二季已開始出貨，打入小米SU7電動車供應鏈。

受到客戶去庫存影響，江申今年第一季營收3.09億元、年減32％，稅後純益4849萬元、年減75％，EPS為0.66元。不過曾烱誌說明，首季獲利雖較去年同期大幅衰退，但去年同期有轉投資的處分收益，若扣除這部分，獲利仍是成長。

曾烱誌指出，去年第一季開始本業獲利自高點往下，但隨大客戶恢復拉貨動能，以目前客戶預視訂單來看，無論是本業或大陸轉投資各廠，今年第一季落底後，第二季營運將優於第一季，第三季又會好過第二季。

江申大陸轉投資各公司去年全數獲利，第一季合計認列收益4,030萬元，其中福州福享受惠大客戶寧德時代訂單顯著成長，今年第一季小賺345萬元、較去年同期轉虧為盈，廣州恩梯恩亦較去年同期成長。

曾烱誌指出，福州福享由於供貨寧德時代，隨著其訂單持續成長，除挹注第一季獲利，第二季在增加小米汽車訂單後，預計單季表現將續優於第一季，且因目前也正接洽另一車廠訂單，由於該車廠年產量約可達40萬輛，若順利出貨，全年獲利將大幅度成長。

除福州福享業績可期，曾烱誌指出，襄陽恩梯恩雖因廣汽三菱停產壓縮獲利，但目前已規劃歐洲訂單將轉過來，目前已送樣，預期第三季就可開始交貨，同樣可挹注獲利成長。整體而言，江申全年轉投資獲利挹注仍看增。

本業部分，曾烱誌指出，台灣車架客戶庫存去化完畢，近日已見訂單增溫，台灣生產線為滿足客戶需求，也已啟動周六加班趕工因應，宣告業績表現在第一季正式落底。

除既有大客戶訂單增溫，曾烱誌表示，今年電巴出貨也可期待，目前電巴車架供應線皆已準備好，原預期4月開始大量交車，但因電池國產供應而推延；近期有客戶擔心訂單集中在下半年恐導致交貨不及，因此自第二季已開始拉貨，下半年可望進一步增量。