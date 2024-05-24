裕融授信品質好轉 處分裕隆汽金Q3入帳

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裕融（9941）積極進行資產品質調整見效，23日於法說會指出，延滯率高峰已過，授信品質及呆帳都將逐季改善好轉。此外，裕融處分裕隆汽車金融（中國）獲北京主管機關核准後，預期最快6月完成交割，第三季匯回入帳。

裕隆（2201）及裕融於去年11月分別通過處分裕隆汽車金融（中國）各51％及49％股權予北京汽車集團，總處分交易金額近人民幣13.18億元（約合新台幣57.99億元），法人按裕隆汽金資本額回推，合計處分利益約人民幣3.18億元（約合新台幣14億元），兩公司各可認列約7.14億及6.86億元，估對裕融每股獲利貢獻度約達1元。

對於今年營運展望，裕融指出，幾項觀察皆相當正面，包括今年台灣企金動能持續成長，東南亞布局除菲律賓穩定獲利、馬來西亞也已於5月開業；資產品質調控已顯成效，呆帳回收率持續增加，延滯情形可望逐步改善，都將挹注獲利表現。

裕融近年積極發展多元事業，尤其瞄準綠能業務，旗下新鑫及裕電能源、售電的新鑫電力，都有不錯進展，目前共已有320座太陽能電廠，總發電量逾100MW，另儲能部分有3座，第四季會再新增1座，明年3、4月可望掛錶，年營收貢獻逾1.5億元。

此外，裕融去年投資觔斗雲聯網科技後，整合線下與線下服務資源，相關服務上架LINE GO平台，進入eMaaS移動服務時代。裕融表示，今年著重透過強化數位工具，優化內部作業流程與個人化客戶體驗；另隨納智捷n7電動車上市，規劃格上長租/自駕、LINE GO綠能車隊、新車售服及充電服務配套方案，都將挹注公司業績。