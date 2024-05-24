臻鼎-KY、健鼎等12檔低基期AI概念股有看頭 法人搶卡位

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受惠輝達第一季財報優於預期，台股AI族群蠢蠢欲動，台積電23日再次上演一個人的武林，帶動指數與自身股價雙創歷史新高。

法人表示，市場資金流入大型權值股，短打部隊獲利了結賣壓增強，不少中小型AI族群漲勢在盤中收斂或轉跌，大盤上下振盪接近200點，當前基期較低、二、三線的中小型股，計有聯強（2347）、臻鼎-KY（4958）等12檔，可望挾AI題材在後續資金輪動中表態。

12檔低基期AI題材法人搶

統一投顧董事長黎方國表示，微軟發表新筆電勾勒出AI PC未來前景，再加上輝達財報優於預期，使資金重新布局AI概念股；操作上，AI的中長線趨勢明顯，利多出盡時，漲多拉回提供買點，仍是投資首選；利多大漲，可續抱或分批停利出場，後市股價仍可望慢慢墊高。

據統計，有臻鼎-KY、健鼎、京鼎、鈺邦、力旺、M31、聯強、光頡、致伸、順達、和椿、圓展等12檔AI概念股，23日收盤價低於10日均線，在技術面上漲勢並未過熱，股價則可分為百元以上較低基期、百元以下落後補漲股，全體上市櫃股票昨日僅2成收在平盤以上，率先吸引三大法人逆勢轉入資金。該12檔全數呈現買超、張數介於54～780張不等，可望接續迎來6月的COMPUTEX展、蘋果WWDC等利多題材匯集。

在產業分類上，電子零組件有五檔為主、半導體也有三檔入列。而股價修正多時的高價矽智財（IP）族群有力旺、M31兩檔入列，力旺4月營收4.87億元，月增達4.59倍、年增36.9％，累計前四月合併營收12.9億元，年增26％，M31同樣4月營收、累計前四月營收均繳出月增、年增雙位數以上的成績，兩公司均受惠22/28奈米案件以下IP陸續獲客戶導入並進入量產，權利金將開啟新一輪成長循環。

法人表示，微軟推出新世代AI PC，內建更強大的AI助理Copilot，並搭載安謀（Arm）架構的處理器，助攻台灣雙A宏碁、華碩股價日前率先大漲，而歷經連四跌的聯強昨日在法人捧場下轉漲，挾著今年前四個月營收1,344億元，續創同期新高、年增16％，以及首季EPS 1.32元等優勢促法人買進，並看好AI熱潮帶動企業加大採購AI設備，刺激消費者換機需求，預期聯強第二季商用事業將明顯成長。

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