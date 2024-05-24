14檔高含輝量ETF 寫掛牌新高

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輝達（NVIDIA）財報與展望優於市場預期，盤後股價飆破千美元大關，帶旺成分股中含有「輝達」的原型ETF漲勢，其中，包括富邦未來車（00895）、凱基全球菁英55（00926）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）等14檔高含「輝」量ETF更是隨之飛上掛盤來新高價。

輝達今年來股價持續狂飆，而高含「輝」量的ETF市價也帶頭衝高，觀察14檔創新高的含「輝」量ETF今年來漲幅表現，居前的富邦未來車、凱基全球菁英55、統一FANG+、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、元大全球AI、復華S&P500成長等七檔ETF，同時也是在台掛盤的原型海外股票ETF中，今年來漲幅前七強、漲幅在30.3％至21.1％之間。

觀察14檔ETF成分股，除了輝達之外，多檔ETF也具有微軟（Microsoft）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、台積電等AI指標股，其中，表現居冠的富邦未來車的前兩大持股及為輝達與台積電，分別占比27.8％與13.4％。法人提醒，投資人在標的選擇上，核心部位需注意避免過度單押單一個股與產業。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷指出，目前已看到許多公司在內部開始使用AI模型並且市場化，AI應用有機會在不久的將來問世，AI相關產業可望成為驅動股市向上的另一股驅動力，美股未來將展開長期多頭循環。

國泰費城半導體ETF經理人游凱卉也表示，AI在未來將無所不在，不論是生成式AI或是其他終端應用，將讓產業供應鏈備受全球矚目，加上半導體產業有著強者恆強的特性，資源會更傾向在龍頭企業，半導體龍頭股獲利成長率長期表現也較好，後市展望看佳。

施政廷提醒投資人，目前美股短線最大的不穩定因素為美國聯準會降息幅度與速度可能不如市場預期，且S&P 500評價來到近21倍歷史高點，股市進入高檔震盪格局機率高，不過由於未來可能展開長期多頭循環，投資人在海外ETF的布局可先採定期定額方式，既可參與行情，也較不用怕買在歷史高點。