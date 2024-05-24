15檔 獲八大官股券商青睞

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八大官股券商逢低買入個股

台股衝上天，連日創高，23日加權指數站上21,600點，惟在1,400多家上市櫃10年以上個股中，卻有205檔被打趴，股價仍低於10年線，法人建議留意產業景氣有望回溫、獲利落底的低位階股，南亞（1303）等台塑五寶及台苯（1310）等15檔。

目前有大立光、台塑五寶、裕日車、大江、穩懋、台苯、國喬、為升、同致、智擎、美食-KY、和大、國光生、熱映等共205檔個股，到23日止股價全數低於10年線，甚至有些個股連20年線都跌破。

篩選股價低於10年線中，近五日買超股以南亞最獲八大官股券商青睞，強力加碼6,130張，台塑、三商壽各獲買超2,000張以上，榮成、錸德、台塑化、中視等也獲官股買超千張以上，以及台化、台苯、福懋、美食-KY、橋椿、國喬、碩禾、喬鼎等15檔，都獲得官股偏多操作。

第一金投顧董事長陳奕光認為，塑化、水泥、鋼鐵、玻陶及造紙等五大原物料股族群，很多個股跌破10年線，未搭上這波台股多頭派對，可留意未來隨著市場資金輪動，資金有機會轉入落後股。

輝達盤後公布優於預期財報與樂觀財測，激勵盤後股價勁揚逾6％，台積電ADR盤後也大漲逾4％，激勵台股再創高。惟有投資專家對後市偏向保守，認為大陸23日及24日展開軍演，干擾、壓抑台股表現，要留意外資若擔心兩岸地緣政治風險再起，對權王台積電轉買為賣，要提防台股可能出現修正。

台股23日由電子股扮演多頭主流，傳產股紛紛拉回，尤其4月、5月間大漲的建材營造股、電器電纜、綠能環保、觀光餐旅股等，23日都出現2％～3％以上的跌幅，惟部分內資，如官股券商已開始留意到股價處在相對低檔、產業景氣落底、個別公司營運落底回溫股，開始加碼台塑集團股等。