輝達財報 更奠定多方上攻格局

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盤勢觀察：5月份的台股迄今讓投資人開心，在期待輝達財報公布之前，台股先創高表態，讓市場持續對多頭期待，下周將是5月底，由於本月迄今大漲千餘點，且漲幅近6％，除非下周大逆轉，否則5月應該收紅，維持連漲四個月，近月漲幅乖離雖大，但卻也呈現出多空不易馬上易位。

投資策略：本波台股雖然先有520因素而出現短暫大跌，但隨後在輝達財報預期之下，而讓台積電股價再創高，事實上，輝達公布第一季度營收年增262％，達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元；預計第二季度營收為280億美元，優於分析師預估平均值266.6億美元。

此外，輝達並且宣布將進行1拆10股票分割計畫，推動盤後股價勁揚，更讓市場多方格局更加確定。由於先前4月台股因中東戰事重挫時，台積電低檔出現千億餘元的成交額，換言之，當時的買盤迄今尚未有明顯調節，短時間有漲多部分獲利調節賣壓，但不至於出現波段大跌，操作上仍以漲多調節，拉回低接方式為主。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注4月營收與Q1營運財報較強者後續發展，從先前已公布4月營收、Q1財報及部分公司法說會公布內容來分析，包括半導體、IC設計、AI、PCB相關族群、工業電腦、電子周邊零件、設備、軸承、能源、重電、特化、運輸、橡膠與部分生技醫療業者等產業公司訊息較偏向正面，如果公司Q1營收處淡季，且營收年變動與首季財報成長者，則可中期續抱等待，由於景氣燈號是綠燈，類股伺機輪漲，因此偏向正面等待。

其二是留意短暫換股股價波動，最近個股的股價波動相當大，漲跌差異相當大，主要是先前認購的ETF有助漲與助跌效果，因此每當換股前後，股價波動很大，股價超漲或超跌幅度都是相當驚人，因月底前還有3檔高息ETF即將進行換股，3檔高息ETF分別為國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）和統一台灣高息動能（00939）3檔ETF。另MSCI成分股也將在5月底收盤生效，可預期換股過程個股股價波動將大，這部分值得投資人下周關注。

操作建議：

留意兩點，1.短線KD指標仍有利多方，9周KD指標先前再度向上交叉，表示中期走上攻格局，9日KD指標在高檔再度向上交叉，加上指數從19,291點上漲已達2,000多點，難免會有高檔獲利調節心態，短線可酌量降低持股比重，等拉回再伺機低接。

MACD柱狀將漸收斂，台股近日上漲，DIF與MACD持續上揚中，且在0軸之上，因為持續走揚，仍有利多方，惟已處在高檔，未來再上揚幅度得需要量能來推升，以目前的月均量約4,300億元，恐有MACD柱狀收斂壓力，逢高不可追，中期先以月線和4月10日高點20,883點間當作拉回支撐區。