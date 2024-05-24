＊股東會：陽明、雙鴻、泰碩、大聯大、全國電、台中銀、高雄銀、東元、東和鋼鐵、彩晶、晶碩等
＊法說會：倫飛、中釉、國泰金、永豐金、華南金、裕慶、聚陽、伊雲谷、欣興、四維航、中宇、勝釩、澤米、大車隊、晟田、宏碁、英業達、致茂、日月光投控
＊注意股票：川飛、第一銅、所羅門、昆盈、正崴、盟立、麗臺、一詮、晟銘電、德律、迎廣、尼得科超眾、旭隼、惠特、雷虎、台虹、越南控-DR、易威、富喬、泰偉、上詮、昇達科、雷笛克光學、天鉞電、福邦證、廣運、廣明、擎亞
＊處置股票：雷虎、能率網通
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