帆宣握逾600億訂單 戰力強

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帆宣近六個月營收概況

帆宣（6196）2024年第一季營運因季節性因素降溫，預期第二季營收可望小幅加溫，且毛利率可望回升，市場法人表示，2024年來自晶圓代工大廠美國廠務第一期工程認列雖然已近尾聲，後續工程認列有竹科寶山二期、封裝廠、高雄廠等，該公司目前在手訂單逾600億元，將可望推升2024年營運向上。

帆宣2024年第一季每股稅後純益2.4元，單季毛利率7.07％，單季毛利率略低於市場預期，主要由於該公司第一季產品組合變化，及海外工程變更設計，使得利潤進一步被壓縮所致。

市場法人進一步指出，帆宣第一季營收仍維持成長，主要來自重要客戶美國廠廠務工程密集認列，法人更估計該客戶第一季營收占比達3至4成，但受工程變更設計所需成本墊高，使得第一季毛利率下滑，惟預期工程變更設計追加款將於2024年第二季入帳，單季毛利率預期將明顯改善。

法人機構評估，2024年第二季之後，帆宣來自重要客戶美國廠務第一期工程認列已近尾聲，但由於先前接單及專案推動情況仍維持高檔，後續工程認列以包括晶圓代工廠客戶竹科寶山二期、封裝廠、高雄廠等，新廠後續設備代工、材料代理的商機等，市場法人預期，帆宣2024年營收表現仍將優於2023年。

此外，該公司目前在手訂單仍逾600億元，2025年來自景氣復甦、新興應用擴大，搭配多家晶圓廠開出而來自代工、代理設備材料需求強勁，且中長期受惠車用、AI／HPC等應用擴大、各國自主供應鏈及客戶持續戰略性投資推升產業趨勢向上，有利該公司長期營運表現。

帆宣近年積極進行全球化布局，目前除了美國及日本之外，已確定跟隨晶圓代工廠客戶前進德國東部城市德勒斯登，帆宣目前已於德勒斯登完成辦公室及員工宿舍設置，該公司管理層看好未來德國營運貢獻。