詮欣喜迎新單 業績拚季季增

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新單加持，拜T-BOX、美國電動車大廠HW4.0訂單到手，詮欣（6205）2024年業績逐季成長在望，詮欣董事長吳連溪表示，詮欣自2022年起開始去蕪存菁，歷經2023年谷底，2024年可望重返成長，法人也樂看詮欣2024年營收至少會有二位數的成長。

通膨效應啟動，原物料漲價添變數，自2022年起就展開汰弱留強的詮欣，2024年第一季毛利率來到41.9％，季增3.01及年增0.07個百分點，吳連溪表示，金、銅價格暴漲，但材料漲價對詮欣影響不大，因為詮欣很早就減少低毛利產品接單，第一季算「表現還不錯」，第二季仍會優於第一季，2024年目標是一季比一季優化，且全年也會比2023年好。

詮欣2024年營運回升重點在車用，吳連溪表示，大型天線目前已有四個客戶，還有一歐洲天線廠在認證中，T-BOX預訂2024年7月開始交貨，Long Gateway 2025年也會有二個客人會開始做交易，另美系電動車大廠HW4.0也於2024年提前下單，且同樣選在7月開始交貨。

隨著新單出貨，法人估，詮欣2024年可望逐季成長，估第二季營收季增2成，惟隨基期拉高，第三季、第四季季增幅度將分別落在1成及5％～7％，全年則估為雙位數成長。

詮欣2024年第一季產品組合仍以IPC占比最高達57％，其他依序為車用占19％，消費型和PC占比6％，TEL占11％，其他占7％。

詮欣估全年車用占比有望提升至20％～25％，2025年將再提升至30％～35％，2026年則可望朝40％至45％走。

吳連溪表示，詮欣在車用領域深耕已久，客戶量產車種在2025至2026年將顯著增加，將為2025、2026年車用提供成長動能。

法人憂心詮欣車用占比擴張將稀釋整體毛利率，對此，吳連溪表示，因為車用尚未達規模經濟，未來隨著營收規模放大，毛利率也會比價而上，詮欣全年毛利率保有第一季高檔表現仍可期。