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安碁資訊 全年營收挑戰新高

安碁資訊總經理吳乙南23日在法說會上指出，已與三大雲端公司洽談Cloud SOC服務，初期將以資料分析模式合作為主。圖／本報資料照片
安碁資訊總經理吳乙南23日在法說會上指出，已與三大雲端公司洽談Cloud SOC服務，初期將以資料分析模式合作為主。圖／本報資料照片

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安碁資訊近五季財報
安碁資訊近五季財報

安碁資訊（6690）總經理吳乙南23日在法說會上指出，已與三大雲端公司洽談Cloud SOC服務，已與微軟、AWS達成合作共識，也與Google Cloud洽談中，初期以資料分析模式合作為主。安碁資訊預期，2024年財務表現會逐季走高。法人預估全年營收獲利有機會再創新高。

安碁資訊第一季營收4.5億元，年增12％，本期淨利0.44億元，年增16％，每股稅後純益（EPS）2.03元，優於2023年同期的1.75元。

安碁資訊表示，自上櫃以來，第一季營收和獲利，每年均呈現年增雙位數的表現，由於主要客戶為政府部門及金融機構，通常營收表現會逐季走揚。安碁資訊2023年每股稅後純益8.66元，法人預期2024年營收獲利有機會挑戰新高。

展望2024年，除政府部門及金融機構外，也看好製造業發展。另外，海外部分，2023年已赴泰國設據點，期望2024年泰國市場營收貢獻500萬元。吳乙南表示，安碁資訊以營收雙位數成長、毛利率逾40％、淨利率逾10％為目標。

針對生成式AI的出現，吳乙南表示「GPT對資安而言，是阻力亦是助力」。因生成式AI所產出資訊不精準，仍需人力判讀，但未來在自動化及資料分析，或許有助益。人工智慧可提供算力服務，但不能取代人的經驗和判讀能力。

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