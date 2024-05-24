攻AI PC 志超今年資本支出上看20億

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光電板大廠志超（8213）強攻AI PC，為擴充可與NB ODM廠可匹配的產能，2024年資本支出上看20億元，投入HDI板擴產，隨品牌廠力推AI PC，志超引述客戶數據，估2028年滲透率將逾50％。

志超23日召開法說會，無錫廠總經理林大明分析，AI PC有二大變革，一是材料部分因應高速運算，將朝low loss（低耗損）邁進；以往GPU是Option，現在AI PC的打樣中，GPU是on board，布線密度提升將引導PCB板有一定比率朝HDI走。

由於HDI成本高，20年前志超擴產意願不大，然隨NB品牌廠、ODM廠強攻AI PC，志超必需有夠匹配的產能作為接單後盾，因此2024年在AI PC的資本支出上（主要為HDI）已至少15億元，加上尋常性設備汰換，2024年整體資本支合計上看20億元，為近幾年資本支出高峰。

志超目前以無錫廠作為AI PC打樣、認證的主要據點，林大明表示，目前AI PC架構還在整合中，預期第三季底至第四季會比較成熟，初期AI PC價格較貴，銷售情況還有待觀察，不過以客戶的數據來看，2028年AI PC可望挑戰逾50％的滲透率。

展望2024年，志超在AI PC及車載產品線持續投入，穩固集團產能配置，希望以網通、PC、車載為三大應用主力；並且衝刺越南廠產能，以掌握北越電子聚落客戶群及開發新產品線。

志超越南廠已於2023年第四季量產，主要生產NB、LCD、車用及網通，由於中美貿易戰殺紅眼，DELL、HP、APPLE等客戶要求供應商往東南亞走，志超的越南廠在PCB行業中拔得量產頭籌，且電子五哥、網通大廠群聚越南，志超視越南廠為帶動集團發展的一大機會。