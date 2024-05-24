軍工光環亮 和成股價開趴

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和成近年營收獲利

共軍宣布對台軍演，激勵軍工概念股23日走揚，今年預計將再出貨軍工訂單的和成（1810）23日爆出近一個月來單日大量，股價漲停鎖死。和成表示，警惕明年房市或不樂觀，將更大力度耕耘國防工業產品的開發，擴大產業和產品類別。

台股上市玻陶類股23日領漲各產業，台玻（1802）開低走高，漲逾3％、股價收4月中旬來最高。近期股價強勢的中釉（1809）再次漲停。有軍工光環的和成則在共軍對台軍演消息刺激下全天走強，中午漲停鎖死，當日成交量近1.8萬張為4月18日來最多。

和成指出，今年亞洲多地有房價下跌現象，台灣房地產在去年第三季出現開工數低於使用執照數的交叉訊號，預測明年台灣預售屋交易規模恐明顯萎縮，房市景氣恐不容樂觀，將擴大其他工業產品的開發。

和成表示，由於衛浴產業已相當成熟，近年公司投入複合材料與科技陶瓷，研發如碳纖維蛙鞋等多項產品受到肯定。將要應用現有技術與材料，評估投入不同行業及新產品，尤其科技陶瓷產品領域，未來將深耕國防工業相關產品應用，探索更多可能。

和成表示，今年下半年將有軍工訂單出貨，規模體量雖不如2022年，但近年公司積極投入人身防護與陸海空設備防護研發，亦嘗試透過玻璃纖維與碳纖維等輕量化材料打入無人機與新能源車等陸海空設備的應用，未來也將增加資本支出擴大軍工產能。

和成指出，自身在技術、製程、設備等方面有優勢，由於參與軍工標案需要考量產能與交貨期，公司擬在下半年有資本支出，從德國等海外國家採購新設備，擴充未來軍工應用產能。

和成4月營收約4億元、年增10.7％，累計前四月營收15.4億元、年增4.92％。首季營收11.34億元，營業毛利2.67億元、年增約1％，營業損失擴大至2,193萬元，稅後虧損擴大至1,794萬元，每股虧損0.06元。