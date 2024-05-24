台橡走出谷底 中美有斬獲

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台橡Q1業績

台橡（2103）走出去年產業低迷，整體產品收入與銷量反彈，並於中美兩大市場業務取得進展，年內重新入局美國柏油改質業務帶動營收，產品也在大陸獲多數主要電動車胎廠認證，將評估擴大用於電動車胎的SSBR（溶聚苯乙烯—丁二烯橡膠）產能。

台橡23日舉辦法說會，台橡執行長蔡偉強表示，產業去庫存進入尾聲，今年首季市場需求已逐漸回穩，預期年內逐步復甦，整體看好年內市場需求較去年改善。

台橡首季營收87.5億元、年增8％，為2022年第三季以來單季最高，其中亞洲收入63億元、年增10.6％，美洲收入14億元、年增14.1％，歐洲則小幅衰退。

台橡財務長王文淵表示，美洲業務增長因公司投入資源調整美國產線、抓住當地柏油改質需要大且穩定供應量的契機，在今年重新入局該市場。

王文淵指出，歐洲因台橡SBR產品取得很多輪胎廠認證，高雄廠改生產SBR、減少生產銷往歐洲的SBS所致，未來該塊業務預計也會逐季減少。大陸轉投資的阿朗台橡，因生產NBR產品多用於汽車引擎，在當地電動車占比增加趨勢下，期間表現較不佳。

產業趨勢促使台橡調整業務比重，蔡偉強指出，台橡過去一年多商業化一系列SSBR產品，通過許多大客戶認證。例如大陸十大電動車廠輪胎主要由8家輪胎廠供應，台橡已完成其中6家的認證，目前也有評估擴產SSBR計畫。在美國子公司，今年也將推出好幾款新SIS產品，滿足當地需求衝刺市占。

雖然看旺今年產業前景，不過台橡表示，上半年主要原料丁二烯價格飆升、許多產品在市面遇價格戰等因素影響下，營運成本高等獲利問題短期難改善，但估今年整體毛利將呈現按年成長。

台橡表示，後續看好印度市場經濟動能可推動公司業績前進。在大陸申華化學與阿朗台橡的搬遷案，將如期於今年底完成，預計10月底竣工、12月底試生產。