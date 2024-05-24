安心食品 裁撤廈門海外事業

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以摩斯漢堡品牌發展連鎖的安心食品（1259）宣布，衡量整體發展性並重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，暫時退出大陸市場。摩斯漢堡目前在大陸尚有6家門市，安心食品總經理謝靜慧表示，6家店將全部裁撤，公司將跟房東協調溝通相關事宜。

安心食品係東元集團會長黃茂雄引進日本摩斯漢堡而設立。過去安心透過持股42.64％的新加坡安心食品，轉投資成立大陸廈門摩斯餐飲管理公司，2010年2月於廈門開出首家摩斯漢堡，2013至2014年發展快速，惟2015年起急轉直下，陸續收店。

熟悉大陸餐飲市場生態的資深餐飲企業負責人分析，摩斯漢堡在大陸吃不開的原因，包括進場時機晚了、人事成本沒想像便宜、30％的租金占比超乎預期、產品不接地氣、不夠在地化。

安心食品於屏東農業生物科技園區規劃萬坪基地打造專屬食品廠房，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，初期供應摩斯漢堡逾300家門店食材，後續進一步擴大供應東元餐飲事業各品牌，中期可與國內各餐飲業合作，將台灣優質食材與食品外銷國際。

謝靜慧表示，屏東廠已取得營業與使用執照，並於年底正式啟用，因食材原物料可就近在地採購並自己生產，可望降低摩斯採購成本。該廠並可生產冷凍米漢堡、漢堡排等，將經營觸角從B2B跨向B2C，為公司創造新引擎、增加營運動能。