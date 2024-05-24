保守看待Q2營運 東台辦廠內展 爭取新訂單

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東台（4526）雖在手訂單維持30億元水準，但由於全球景氣尚未明顯好轉，客戶詢單到下單時間拉長，保守看待第二季營運。東台23日在高雄路科園區總部舉辦廠內展，自力爭取新訂單，迎戰不景氣。

東台表示，全球景氣回升步調緩慢，企業資本支出偏審慎，東台對第二季營運保守看待。近期積極拓展多元產業市場版圖，著手布局半導體設備零件與半導體製程耗材加工產業，積極與多家客戶洽談訂單，下半年可望有成果。

東台23日在高雄路科總部舉辦廠內展，展出各式具備高效率、高精度與自動化生產的新銳工具機種，包含具有上下料機械手的平行雙主軸雙刀塔CNC車床、五軸加工中心機、整合加減法製程噴粉式積層製造複合設備等，以及各式智慧自動化解決方案、刀具解決方案，總計近2百位賓客與會。

東台集團董事長嚴瑞雄表示，東台上次是2016年舉辦廠內展，時隔多年，希望重啟與更多客戶互動機會，之後期待增加辦廠內展頻率，將東台作為一個平台，利用不同主題和客戶、供應商共同交流，激盪出更多火花。

東台指出，客戶對俗稱「全台最忙車床」平行雙主軸雙刀塔CNC車床留下深刻印象，此機台整合機械手，全程自動上下料，減少人力需求。東台這次也邀請多家供應商夥伴共同參與，期能打造完整產業生態系。

東台指出，此次廠內展大獲客戶好評，後續商機將逐步發酵。