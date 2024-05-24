中釉 營運回溫價量俱揚

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中釉（1809）股價持續強勢，23日早盤雖漲跌互現，但午後走勢突起亮燈漲停鎖死，股價再次逼近30元關卡，成交爆量逾2.2萬張，為2月底以來新高，連二日成交逾2.1萬張。23日已連三漲並收穫兩根漲停，本周漲幅逾27％。

中釉首季合併營收5.91億元、年增13.12％，EPS達0.11元，轉虧為盈，創近八年同期新高。去年衰退嚴重的東南亞市場，今年看好反轉。同時，中釉子公司夸特材料因業務需求本月租下苗栗廠房，市場期待其氟化彈性體業務打入半導體供應體系。