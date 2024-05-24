瑞智 法人力挺股價勁揚

瑞智（4532）第一季EPS回升至0.5元，創近六年同期新高，第二季進入大陸空調銷售旺季，官方祭出家電汰舊換新補助政策，第二季營運可望優於第一季。外資連二日敲進，三大法人23日買超4,835張，激勵股價上漲1.55元、收30.2元，突破所有技術線型反壓。
首季稅後純益2.65億元、年增113.76％。前四月銷量707.05萬台、年增54.74％；前四月合併營收69.87億元、年增33.74％。今年銷售目標1,800萬台、挑戰2,000萬台，未來向年銷2,500萬台挺進。
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瑞智（4532）第一季EPS回升至0.5元，創近六年同期新高，第二季進入大陸空調銷售旺季，官方祭出家電汰舊換新補助政策，第二季營運可望優於第一季。外資連二日敲進，三大法人23日買超4,835張，激勵股價上漲1.55元、收30.2元，突破所有技術線型反壓。
首季稅後純益2.65億元、年增113.76％。前四月銷量707.05萬台、年增54.74％；前四月合併營收69.87億元、年增33.74％。今年銷售目標1,800萬台、挑戰2,000萬台，未來向年銷2,500萬台挺進。
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