邑錡啖SaaS商機 營運喊衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

邑錡近五年營運表現

邑錡（7402）第一季營收1.26億元，年增30.5％，每股稅後純益（EPS）0.43元，較去年同期0.01元大幅成長，而自有品牌OBM新品雲端縮時相機將在5月底完成送樣，6月開始大量生產，預期第三季開始貢獻營收，有望帶動下半年營運。

同時，邑錡持續擴展新營運模式，如相機雲端維護平台和AI影像辨識等SaaS（軟體即服務）服務，預計最快今年底可以正式投入營運。

邑錡董事長陳世哲表示，邑錡主要商業模式分為創新ODM與自有品牌OBM。

陳世哲指出，創新ODM業務方面，公司本身擁有韌體開發實力，且具備自有ASIC，可提供客制化相機模組解決方案，適合特殊應用，如無人機載具和AR智能戰術頭盔等軍工產業。目前主要專案包括美國軍工熱影像相機、AR智能眼鏡影像模組、台灣軍工無人機三光相機與雲台裝置等，以及醫療相關應用。

而在自有品牌OBM業務方面，陳世哲說明，接下來重點將是新一代雲端縮時相機TLC5000 4K，該產品預計本月底完成送樣，6月開始大量生產出貨，營收和獲利貢獻大約會在第三季發酵。

據悉，該產品搭載自有ASIC影像模組並擁有高解析SONY 4K感光元件，同時具備Wi-Fi、4G等連網功能，可連接雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，開拓創新應用市場。

法人預估，隨6月新款雲端縮時相機量產出貨，有助於挹注邑錡第三季營收，營運高峰則有望落在第四季，該公司下半年表現預期將優於上半年。另外，陳世哲也透露，除了既有兩個商業模式外，邑錡也持續拓展新營運動能，將加速雲端聯網機種與平台建置，提供硬體銷售之外的軟體平台訂閱制創新營收模式。

目前規劃兩種SaaS服務，分別是相機維護平台，讓相機＆用戶透過Wi-Fi／4G遠端維護管理相機與拍攝任務；以及AI辨識平台，可針對Brinno雲端相機影像直接進行AI辨識，也可接受其他裝置影像。而這兩項服務預計最快年底上線營運，營收貢獻則要等到明年才會較為明朗。