日電貿：看好本季庫存回補潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日電貿（3090）總經理于耀國表示，被動元件於客戶、通路商及原廠的庫存水位已經達到相對低點，本季可望湧現庫存回補潮，但是終端需求除了AI伺服器、雲端中心、高階網通應用強勁之外，其餘仍不明，因此庫存回補潮之後的需求續航力還有待觀察。

日電貿23日召開法說會，總經理于耀國看好本季被動元件庫存回補潮，尤其不只是日系廠商在財報會議上提及庫存削減不少，從通路的角度來看，目前原廠、客戶以及通路商的庫存都已經降至相對低點，他認為產業最壞情況已過，下半年景氣有機會優於上半年。

于耀國認為，第二季有庫存回補潮支撐景氣，比較大的關鍵是庫存回補潮過後，需求有沒有真的跟上？受到戰爭引發通膨導致消費力道減弱，以及缺乏殺手級應用的雙重影響，除了特定的應用之外，目前還看不到比較明確的終端需求。

不過在AI伺服器、雲端中心、高階網通等高階應用上，不僅能見度高，需求亦明確，尤其是在AI伺服器的應用上，被動元件的價格敏感度低，對產品性能、及時交貨的要求高，單價也較高，客戶不敢備太多料，因此不僅出現急單情況，毛利率也比較好。

日電貿為國內最大被動元件通路商，代理基美的鉭質電容、三星電機的MLCC，半導體通路商文曄（3036）也持有日電貿14.58％股權。

日電貿今年第一季業內、業外皆美，稅後純益達2.58億元，相當於年增72.11％，每股稅後純益為1.24元。