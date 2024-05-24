宏碁資訊 全年營收有望翻倍

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雲端服務商宏碁資訊（6811）23日召開法說會，財務長鄭和星指出，2024年下半年的景氣看起來是樂觀的，企業對於AI（人工智慧）或生成式AI的投資意願均優於去年度。該公司也透露，大陸子公司已損益兩平，2024年營收可望翻倍成長、突破億元。

從宏碁資訊第一季的財報可看出產業趨勢，該公司雲端及大量軟體服務的營收占比於2023年時達62％，到了2024年第一季，成長至近7成（69％）。顯見，雲端服務及大量軟體服務等業務有明顯成長。

鄭和星表示，今年度明顯感受到企業對於AI及生成式AI的投入意願及積極度均有明顯增加。該公司以研究機構的數據指出，到了2032年，生成式AI將占IT硬體、軟體服務、廣告支出和遊戲市場的10％～12％，較現今有10倍的成長力道。

該公司目前生成式AI及AI相關的客戶，包括有壽險公司、晶圓代工廠及電商公司的智慧客服等。而微軟的AI助理Copilot於4月份推出繁體中文版，但繁體中文版的訓練結果尚不如預期，需要再幾個星期的時間來調整。預期Copilot繁中版可望在下半年會浮現效益。

另一方面，宏碁資訊2023年進軍大陸設立子公司，預期大陸市場今年營收可破億元，大陸市場目前主要客戶多半為高科技產業及傳產擴大需求，希望大陸市場可以有倍數成長，今年營收可望破億。

對於海外市場，宏碁資訊一向是跟著客戶的腳步，2024年已公告赴越南成立子公司，希望能將大陸市場的模式移植至越南。