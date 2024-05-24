13檔來電股 外資捧

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外資寵愛13檔來電股

輝達上季財報亮眼，本季財報展望佳，激勵台積電（2330）股價創天價，激勵台股來電！電子類股指數領頭創高，且電子股成交值比重衝高至7成，聯電（2303）、光寶科（2301）等13檔外資買盤力捧，多頭焦點。

輝達22日盤後公布財報表現亮麗，帶動盤後股價飆漲至千美元以上，激勵台股AI股及電子股23日齊步大漲，上市電子股有麗正、迎廣、蔚華科、一詮、昆盈、正崴及精聯等7檔收漲停，電子類股指數收1,143.38點上漲0.94％，收歷史新高，成交值達3,674.61億元，成交值占比70.71％。

篩選23日股價表現強於大盤，且外資23日買超千張以及以及近五日累計買超逾2,000張，共有聯電、光寶科、宏碁、台積電、廣運、迎廣、正崴、奇鋐、一詮、欣興、永崴投控、聯發科、台達電等13檔，多數為AI股族群及半導體股。

電子股在台積電登高一呼下，重返人氣重心，成交值占比重返暌已久的7成，台積ADR於22日盤後出現大漲逾4％，激勵台積電23日收在875元大漲11元，市值攻上22.69兆元，雙寫新高，23日台積電召開技術論壇聚焦AI題材，台積電高層聯袂出席，並對AI未來展望發表樂觀看法。

聯電近日儼然成為外資最愛的當紅炸子雞，日前在新加坡Fab 12舉行竹三期擴建新廠上機典禮，首批機台設備到廠，宣示擴廠新里程碑，在營收表現方面，4月呈月增及年增雙增，且累計前四月收也小幅年增；近來三大法人全面偏多操作，外資23日單日狂敲34,478張，累計近5日更買超138,126張。