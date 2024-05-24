線纜新兵 大東電5/28登興櫃

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大東電業近年財報

線纜類股相隔近24年，再添新生力軍！大東電（1623）將以每股承銷價71.8元，於28日登錄興櫃。大東電受惠台電強韌電網計畫釋單，目前在手訂單超過百億元，今年產能滿載，開始接明、後年訂單，產線24小時加班趕工。年底前新增3台押出設備，年產能可增加40％～50％。

大東電因應登錄興櫃，去年股本從3億元增至6億元。2021年營收22.34億元、毛利率8.7％，稅後純益0.542億元，EPS為0.9元。2022年營收38.95億元，毛利率9.8％，稅後純益0.897億元，EPS為1.5元。在台電強韌電網計畫釋單挹注下，去年營收首突40億元達42.16億元，毛利率15.3％，稅後純益4.065億元，EPS達6.77億元。今年前四月營收18.16億元，毛利率21.33％，稅後純益近2.8億元，EPS攀升至4.65元，堪稱是線纜族群每股獲利王。

大東電董事長林志明23日主持興櫃前法說會表示，台電、中油、中鋼、台船、台電等公營事業都是大東電的客戶，半導體高科技大廠建廠及雲豹能源所需電力線纜都是大東電提供。目前公營事業訂單以台電為主，營收占比45％，民營企業合計營收占比55％。

林志明指出，大東電花20年時間，產品從25KV中壓線纜延伸至69KV、161KV超高壓線纜，再花14年跨足345KV超高壓線纜，是台灣四家345KV超高壓線纜廠商之一；去年台電釋出345KV超高壓線纜標案，大東電市占率約30％。電壓等級愈高，毛利率也愈高，近三年毛利率持續成長，今年毛利率還會更好。

林志明表示，大東電來自公營事業線纜銷售實績隨台電強韌電網計畫需求而陡升，2021年獲台電標案，決標金額11.21億元；2022年倍增至32.5億元，2023年決標金額89.8億元，目前在手訂單逾百億元，161KV及345KV超高壓線纜占比一半。