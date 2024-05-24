東哥遊艇轉型 射3箭衝營收

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東哥遊艇（8478）擬定三大策略，除委託義大利代工，增加遊艇銷售營收，同時也將投資至少10億美元併購遊艇碼頭與遊艇維修廠，透過垂直整合，從遊艇生產銷售、遊艇碼頭經營、遊艇維修經營的三大面向，大幅提升營收，進行營運轉型。

東哥23日由董事長闕慶承、總經理曾雄威帶隊，在高雄亞灣展示長度105呎（30公尺）、售價4.5億元的新船。闕慶承表示，東哥第三座組裝工廠預計明年底投產，屆時產能可望提升50％。

不過，東哥的遊艇生產模式，今年將有重大轉變。闕慶承指出，近期內除東哥自產遊艇，也將與義大利的一家遊艇製造商合作，委由對方代工生產遊艇，再由東哥自行銷售，東哥就可以在不用擴增廠房的情況下，擁有更多可售遊艇，增加營收。

闕慶承表示，後疫情時代，全球中小型遊艇需求和緩下滑，但大型豪華遊艇需求仍快速成長，長期而言，平均年成長率可達20％，東哥的生產定位就是鎖定24到45公尺的大型豪華遊艇，除近期已售出的131呎（約40公尺）的船艇，不久的將來也會發布45公尺遊艇信息。

他說東哥今年已擬定轉型策略，希望將遊艇產銷的營收占比在未來5到6年內降低至50％，並打造遊艇碼頭經營、遊艇維修經營這兩支新營運大腳。東哥跨入遊碼頭經營除看中市場潛力與高毛利率的誘因，更重要是，提供向東哥購買OA品牌遊艇的富豪船主，享有耶誕節等熱門假期在各主要碼頭一定有泊位可停靠遊艇的尊榮感。