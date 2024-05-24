升息難度高 日圓走勢疲軟

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先前日本央行在3月19日宣布結束2007年以來實施的負利率政策，暌違17年來首次升息，將政策利率從-0.1％上調至0％～0.1％，同時還宣布取消殖利率曲線控制政策(YCC)，不過後續日圓並未如市場預期的出現升值，甚至在日圓的領貶下，讓亞幣競貶的狀況儼然成形，其中以日圓貶幅最慘烈，今年以來日圓已經貶值超過9％，跌至34年新低。儘管日前美國通膨數據降溫及零售銷售意外停滯，美元走軟讓日圓一度出現反彈，但日圓整體仍未能擺脫弱勢的走勢，持續保持疲軟走勢。

從日本公布的經濟數據來看，日本3月消費者通膨放緩超過預期，3月不包括生鮮食品在內的核心消費者物價指數(CPI)年增2.6％，低於市場預期的2.7％及前值的2.8％；而排除生鮮食品以及能源之後的核心核心CPI則年增2.9％，也低於市場預估的3％。

日本第一季度的GDP衰退幅度超出市場預期，表明日本經濟活動疲軟，同時核心消費者物價指數呈現放緩趨勢，顯示日本消費需求疲弱、個人支出減少的情況，這都給日圓的走勢帶來了壓力，在通膨、GDP弱於預期之下，日本央行再次升息難度較高，後續仍等待聯準會結束升息循環，美日雙邊利差縮小後，日圓才有望出現轉強的走勢，否則日圓仍恐將維持疲軟的走勢。

（凱基期貨提供，陳昱光整理）