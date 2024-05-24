兩岸局勢干擾台股 善用指期避險

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輝達財報第一季營收年增262％來到260.4億美元，優於市場預估246.5億美元，第二季營收280億美元，亦優於市場預估266.6億，除了財報優異之外，輝達同時宣布將進行股票分割計畫，以及提高配息。輝達將以1拆10的方式進行分割，季度配息提高150％美股可分得10美分，財報公布之後盤後股價大漲7％及首次突破千美元大關。

而輝達財報報喜，也激勵台股23日早盤表現，台積電開盤875元，最高來到877元的歷史新天價。但由於近期台灣面臨520新任總統就職，中國於新總統就職後於23日、24日在台海周邊進行軍事操演，範圍為東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，兩岸緊張局勢升溫，兩岸緊張氣氛也影響股市多頭延續力道。

先前台股在華碩重回投資人青睞，市場樂觀看待AI PC的發展，微軟也推出Copilot+PC，晶片為整合性NPU，處理效能將較蘋果MacBook Air M3快58％，緊接著6月台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，從股價反應觀察，AI PC勢必為今年COMPUTEX最大焦點。

聯準會發表會後紀要，聯準會官員認為受到通膨停滯影響，降息時間將延長，但降息的可能性仍是大於升息，美股短線多頭受阻但並未發生拋售狀況，四大指數漲跌互見，費半仍因為輝達財報亮眼而收漲。

類股輪動部分，在公布財報前這波輝達相關概念題材為機器人以及散熱題材，而AI PC在一輪上漲之後略件疲態，周四技嘉、華碩股價拉回，但宏碁仍呈現續強，顯示資金面在COMPUTEX前仍看好AI PC的發展。投資人如果手邊持有現股，但對於近期系統性風險增溫，有避險的操作需求，可考慮由指數期貨作為避險工具。

（永豐期貨分析師高秉宏提供，陳昱光整理）