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各擁利多 元太、金像電權證火

營運谷底已過，彩色EPD迎換機潮 通用型伺服器回溫、ASIC AI伺服器需求續強

元太、金像電各擁利多，權證點火。圖／本報資料照片
元太、金像電各擁利多，權證點火。圖／本報資料照片

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元太、金像電熱門權證
元太、金像電熱門權證

元太（8069）第一季營運落底，預期逐季回升，長線布局買點浮現；金像電（2368）第二季受惠通用型伺服器回溫且ASIC AI伺服器需求持續強勁，法人維持買進評等。

元太第一季營運動能低於預期，因ESL庫存去化、三色轉四色產品時程遞延及新品轉換空窗期，利潤較高ESL材料占比下降，再加上持續投入研發與人才培育，費用仍較上季微增，使得每股稅後純益（EPS）1.16元，法人下修第二季及2024年獲利預估。

惟元太營運谷底已過，庫存去化完畢且電子紙大客戶VusionGroup（VU）成長動能維持，大尺寸化趨勢明確，輔以彩色EPD換機潮，將帶動元太2025年營運迎爆發期。法人認為，電子紙將受惠ESG長期趨勢與大尺寸化趨勢明確，元太身為行業龍頭將率先受益，享有較高評價。

金像電第一季毛利率僅26.9％，低於預期，主因大陸廠區第一季稼動率受季節性因素干擾及農曆年間加班導至生產成本提升，進入第二季兩項負面因素消除，預估蘇州廠稼動率將上升到9成，來自於ASIC AI伺服器需求強勁，一般通用型伺服器回溫，新平台滲透率持續提升；常熟一、二廠稼動率也將升到8成，整體第二季AI伺服器的營收占比將超過2成。

法人看好金像電為伺服器及Switch板領導廠商，2025年毛利率、EPS持續成長。

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