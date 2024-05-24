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燿華、華通 搶食低軌衛星商機

燿華、華通等PCB台廠憑自身技術優勢、挾轉單效應切入太空市場。圖／本報資料照片
燿華、華通等PCB台廠憑自身技術優勢、挾轉單效應切入太空市場。圖／本報資料照片

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燿華、華通熱門權證
燿華、華通熱門權證

低軌衛星進入營運白熱化階段，相關商機如雨後春筍般湧現，衛星營運商紛紛擴大釋出訂單需求，燿華（2367）、華通（2313）等PCB台廠憑自身技術優勢、挾轉單效應切入太空市場，業績熱度激增中。

燿華第一季受惠低軌衛星新產品出貨放量，本業獲利轉盈；展望本季，在地面裝置產品拉貨強勁、天上衛星產品開始出貨挹注，法人認為，獲利可望進一步攀升，預估每股稅後純益0.76元。

燿華4月營收18.1億元、年增42％，顯見低軌衛星產品需求強勁，加上本季大客戶天上衛星產品開始出貨，帶動整體產能利用率提高至85％以上。

儘管消費性產品需求不振，華通切入低軌衛星產業，且為市場領導廠商，支撐公司2024年以來月營收均呈年成長態勢。值得一提的是，法人指出，華通第一季低軌衛星營收占比一舉從12％拉升至20％，單月平均頁獻逾10億元，相當可觀。

此外，由於客戶需求火熱，華通持續調配產線支應所需，法人預期，單月產值貢獻有機會再度拉高，全年來自低軌衛星的貢獻金額亦看翻倍成長。隨時序將步入美系新機推出傳統旺季，配合低軌衛星訂單無虞，下半年表現將優於上半年，惟後續仍須留意美系客戶智慧型手機銷售情況。

因應客戶需求，華通泰國廠正積極建廠中，將在第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望於第四季試產；燿華亦規畫在泰國設廠，預期2025年上半年完成建物，下半年開始進駐設備。

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