昇達科、智邦 營運動能轉強

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台股23日再創新高，多頭氣勢強勁，法人建議，短線可尋找產業景氣復甦下半年營運動能轉強的個股，如昇達科（3491）、智邦（2345）等受惠低軌衛星需求浮現及美通訊基建、AI應用等具強勁成長趨勢，股價向上可期。

昇達科第一季稅後純益創六季來新高，季增84.66％、年增40.06％，EPS 1.23元。法人看好，未來將更加速在低軌衛星產品簽長約及實際下單動作，目前在手低軌衛星訂單達6.6億元，且將持續增加，營運展望正向。

市場預估，目前營運規模最大的低軌客戶自2024年起地面相關訂單將有明顯提升，而此一客戶正積極提升衛星串連頻寬。同時，除目前營運規模最大的客戶外，另一個客戶也正式與昇達科簽約，預期營收貢獻度將會超過目前第一大客戶，挹注成長動能。

隨美系LEO客戶衛星數量發射數大增，昇達科第二季LEO產品營收可望季增7成，帶動產品組合大幅優化，若2024年低軌衛星客戶能依進度發射，獲利成長幅度可觀。

此外，美寬頻網路基建計畫預期將投入425億美元，目標2030年為全美打造高速網路環境，預計相關商機將於下半年逐步發酵，智邦為主要受惠廠商之一。

法人指出，由於目前上游半導體製程正逐漸得到舒緩，智邦第二季AI相關產品線動能將較第一季獲得進一步改善。相關出貨陸續增加下，預估其第二季營收可望逾200億元，季增逾6％。