輝達帶動 高含輝量ETF漲翻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高含輝量的海外股票ETF

輝達股價創新高，帶動所有相關投資起飛，統計今年含「輝」量高、4月底前10大持股中有含輝達的12檔ETF，除富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）漲幅逾3成，其他像兆豐洲際半導體（00911）、統一FANG+（00757）、國泰北美科技（00770）、元大全球AI（00762）等漲幅皆逾2成。

輝達22日公布財報，營收年增262％、EPS也超出預期達6.12美元，毛利率更高達78.4％，淨利甚至比去年成長7倍，更重磅宣布「一拆十」股票分割，盤後衝千美元，帶動高含輝量ETF跟著飛。

國泰投信分析，通常拆分股票後還有更大上漲空間，除了因公司基本面強勢帶動股價衝高而需要分割，股價動能多能延續外，加上股價變為1/10，更容易吸引投資人交易，加上輝達財測展望帶來更多喜訊，半導體產業相關股價後市值得期待。

輝達財測展望再度輾壓分析師原先預期，預估營收達280億美元，大幅高於分析師預估的266.1億美元。還有撼動市場的重磅消息隨著財報公布，即輝達宣佈股票將1拆10，6月7日生效，盤後股價飆漲逾6％，衝破1,000美元大關，台積電盤後也大漲逾4％，費城半導體指數成分股盤後大多皆受惠上漲，國泰費城半導體23日也大漲2.9％，規模再次突破200億元。

永豐美國科技ETF經理人林永祥指出，全球矚目的輝達首季財報，營收及獲利雙雙超出市場預期，並宣布將進行分割股票及增加股利發放，對於第二季的財測也持正面看待，顯示AI前景依然值得期待。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益認為，根據IDC統計，全球半導體產業市場的規模有望在今年有20％的成長，至6,328億美元，且隨AI技術應用層面擴大、推升需求，可望進一步帶動台灣科技廠商營收成長、吸引資金進駐，當中不乏配息能力與獲利能力俱佳的企業。