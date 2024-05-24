AI熱潮再起 12檔海外股票ETF股價噴

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今年以來股價創新高海外股票型ETF

輝達22日公布亮眼財報，帶動美股盤後新一波漲勢，AI相關題材攻勢再起，台股掛牌的海外股票型ETF23日亦跟著上衝，61檔海外股票型ETF中，總計有12檔23日收盤價創今年以來新高價，今年以來累積報酬也有17％～30％。

今年以來海外股票型ETF股價穩步向上，股價收紅天數前五強分別是凱基全球菁英55（00926）的56天、富邦未來車（00895）的55天、永豐美國科技（00886）的52天、國泰費城半導體（00830）的52天、元大全球未來通訊（00861）的52天。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人施政廷表示，美股依然可樂觀看待，主因美國OECD領先指標及ISM新訂單都持續上揚，可望帶動S&P企業獲利持續成長；加上AI產業助陣，目前已經看到許多公司在內部開始使用AI模型並且市場化，AI應用有機會在不久的未來問世，AI相關產業可望成為股市另一股驅動力。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一指出，科技大廠核心業務產生穩定現金流壁壘，題材面有人工智能的浪潮，都是相關領域龍頭企業，聯準會貨幣政策轉趨寬鬆，資金面充裕有望提升股市評價空間。短線有回檔機會，建議可伺機進場布局。

國泰費城半導體（00830）今年以來飆漲超過30％，在海外股ETF中排名第一，亦是全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF，成分股鎖定30檔美國掛牌的全球半導體領導企業，包括最大成分股輝達，通訊晶片和基礎設備龍頭博通，主要持股還包含AMD、美光、高通、台積電、艾司摩爾、應用材料等龍頭股。

投信法人預期，輝達亮眼的財報可望帶動AI題材再起，鎖定龍頭科技的海外股票型ETF可望成為短線熱門標的。