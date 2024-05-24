00940加持 五檔金融股逆勢漲

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五檔金融股23日逆勢上漲

台股23日收盤小漲55.6點、0.26％，金融股23日不敵賣壓，下挫0.72％，僅京城銀、第一金、玉山金、中信金、永豐金五檔金融股收紅，其他金融股回檔修正，觀察金融股表現，明顯跟國民ETF元大台灣價值高息（00940）高度相關，除中信金是原本成份股外，其他四檔都是近期新增的成份股。

23日金融股逆勢上漲的五檔中，除中信金外，其他四檔都是00940近期新增成份股，包含京城銀、第一金、玉山金、永豐金，顯示買盤持續湧入，並瞄準相關金融股。中信金原先就在00940的成份股中，最新權重更已排名第四大，23日在00940的權重高達5.6％，也就是23日逆勢上漲的五檔金融股，全數跟00940有關。

公股銀指出，金融股經過漲多，資金移動、賣壓湧現相當正常，後續還是要看獲利基本面的後市，若受到青睞，資金將在消化賣壓後再進入金融股。這些逆勢上漲的金融股，因被認證「高殖利率」的特色，相關金融股預料將持續吸金。

23日金融股走勢中，京城銀漲幅高達2.25％，排名第一，第一金上漲1.57％、玉山金上漲0.52％、中信金上漲0.26％、永豐金上漲0.22％。法人評估，近期金融股隨著大盤上下起伏，主要還是以個股表現為主，若要持續上攻，仍要看金控龍頭臉色。

公股銀認為，今年美國降息確立下，股債市相對回穩下，14家金控前四月獲利達2,112.05億元，年成長89.42％，由於接下來金控還有股利進帳及降息商機，公股銀樂觀看待今年整體金控獲利突破5,000億元以上，甚至有機會挑戰歷史新高5,806億元。可觀察近期在台股企業配發股利大方，金融股今年的股利收入預料將較去年增加。

另外，下半年還有成長因素，即壽險公司、銀行擁有大量債券，在美國降息後，可望帶領整體金控獲利持續向前衝，若金融市場持續熱絡下，今年全年金融股的獲利將持續向上成長。