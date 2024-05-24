前往主要內容
工商時報LOGO

00944成份股大換血 24檔新增成份股一次看

投資瞄準兼具「股價動能」與「股利優勢」新霸主

00944成份股大換血，投資瞄準兼具「股價動能」與「股利優勢」新霸主。圖／本報資料照片
00944成份股大換血，投資瞄準兼具「股價動能」與「股利優勢」新霸主。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

00944持股產業分布比重
00944持股產業分布比重

第二季是電子業產淡季，預估營收至季末開始轉強，市場將持續聚焦AI供應鏈，新政府已上任，五大信賴產業亦可留意，且隨COMPUTEX（台北國際電腦展）將在6月4日登場，輝達、AMD、Intel等科技巨頭CEO將出席並演講，近期台股科技電子再成市場關注焦點。近期進入ETF換股旺季，野村投信野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）5月成份股檢視與調整，21日也已完成。

據臺灣指數公司資料顯示，00944共刪除24檔並新增24檔成份股，若歸納成份股的產業分布來看，新一批成份股屬於電子股比重為56.20％，相較於2月底數據69.36％下降；非電子比重來到41.75％，較2月底的30.64％增加，增幅主要來自金融保險、航運與水泥，新增貿易百貨與綠能環保，刪除文創、化學、橡膠等類股配置。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君指出，這次剔除的成份股主要因為同時考量動能與股利雙指標的綜合分數下滑，由新一批綜合分數較佳的成份股替代之。ETF換股後可望卡位接下來6個月兼具「股價動能」與「股利優勢」的新一批成份股。

新增成份股為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等。對比目前盤面，近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 5／30天赦日 開運絕佳是這兩個時辰

  2. 又合體！大潤發將進駐青埔IKEA

  3. 台中銀股東會通過配發股利0.96元 表現太好小股東「沒問題」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。