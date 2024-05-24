00944成份股大換血 24檔新增成份股一次看

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00944持股產業分布比重

第二季是電子業產淡季，預估營收至季末開始轉強，市場將持續聚焦AI供應鏈，新政府已上任，五大信賴產業亦可留意，且隨COMPUTEX（台北國際電腦展）將在6月4日登場，輝達、AMD、Intel等科技巨頭CEO將出席並演講，近期台股科技電子再成市場關注焦點。近期進入ETF換股旺季，野村投信野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）5月成份股檢視與調整，21日也已完成。

據臺灣指數公司資料顯示，00944共刪除24檔並新增24檔成份股，若歸納成份股的產業分布來看，新一批成份股屬於電子股比重為56.20％，相較於2月底數據69.36％下降；非電子比重來到41.75％，較2月底的30.64％增加，增幅主要來自金融保險、航運與水泥，新增貿易百貨與綠能環保，刪除文創、化學、橡膠等類股配置。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF經理人林怡君指出，這次剔除的成份股主要因為同時考量動能與股利雙指標的綜合分數下滑，由新一批綜合分數較佳的成份股替代之。ETF換股後可望卡位接下來6個月兼具「股價動能」與「股利優勢」的新一批成份股。

新增成份股為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等。對比目前盤面，近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中。