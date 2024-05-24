便宜日圓投資潮！前十大日股基金 Q1申購逾百億

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國人第一季申購日圓基金逾百億元

日圓今年以來維持貶勢，國銀換匯爆量。投信法人指出，國人手中日圓愈來愈多，日圓級別的日股基金成為最佳停泊站，統計第一季國人持有前十大日股基金日圓級別申購破百億元，且因日股基金強力吸金，今年來五大外幣計價基金規模，僅日圓級別呈正成長。

統計國人持有規模前十大日股基金，今年以來累計申購已破百億元，3月單月就達54億元，其中規模最大的元大日本龍頭企業基金有9.2億元，以第一季來看，包括元大日本龍頭企業、瀚亞日本動力股票基金、富達日本價值基金、野村日本策略價值基金、摩根日本（日圓）基金申購量都不俗。

從績效來看，目前規模逾460億元的元大日本龍頭企業基金日圓級別，今年以來一度來到近15％漲幅，市場看好隨著全球半導體景氣復甦，AI再加速推動半導體產業升級，日本半導體材料與設備的優勢供應鏈成長可期。

專家分析，日股制度面、政策面的革新漸獲成效，包含東京證交所推動的公司治理改革持續吸引外資流入，NISA（個人儲蓄帳戶）新政上路推動日本券商新開戶數增3.2倍，目前日股已成為日本投資人最想增持的資產，加上美日強化結盟鞏固日本全球半導體產業鏈的重要角色，對日股都是利多。

瀚亞投資提到，日本政府推出的NISA政策，鼓勵更多日本家庭可將巨額的存款進行投資，加上企業改革已逐漸發揮綜效，日本股息與股票回購量已逐步上升；通膨的緩減、疲弱的日圓以及經濟的改善，提振投資人對日本股票的信心。日股長期成長動能題材仍相當完整，包括通膨環境相對全球其他國家來得穩健、財務重整利多也將持續發酵、企業資本支出強度可持續對股市帶來支撐，建議定期定額布局日股基金。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾認為，日股因評價仍具吸引力，加上企業獲利穩健，且旨在改善公司治理的政策令人鼓舞，吸引資金持續投入。