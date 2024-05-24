經濟展望佳 越南基金超前部署

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今年前四月越南經濟展現顯著成果，主要支撐力呈現明顯復甦勢頭，貿易順差84億美元，優於去年同期的順差76.6億美元，成為經濟重要的成長動力，有望帶動股市投資情緒趨積極。

日盛越南機會基金研究團隊表示，近期胡志明指數進入橫盤整理、窄幅波動，後續經濟成長力持續拉升，受到去年同期基期較高影響，第一季越南企業獲利成長速度較去年第四季放緩，但代表企業獲利在經歷過去二年的較高波動後，已逐漸走向穩定。

觀察第一季企業獲利表現，零售與旅遊休閒業獲利觸底復甦；金融、原物料、建築等行業持續回溫；銀行、科技業則維持穩定成長；地產業亦緩步復甦，然市場信心略不足，未來監管機關的態度與法案進程將是觀察重點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，在大型股支撐下，胡志明指數近期一度突破1,250點阻力，但成交量相對不足，上漲動能逐漸收窄，觀察今年以來至5月14日，胡志明指數已累積上漲逾10％，中長線依然看好。

從VND最新報告來看，今年企業獲利成長估達16％～18％、出口預期成長8％～10％及對聯準會降息預期1至2次等利多前提下可望將支撐股市表現，目前指數估值仍相對便宜，預期有望吸引資金回流，醞釀新一波的上升趨勢，建議投資人可透過越南基金進行配置，有機會參與越南成長行情。

整體東協市場來看，PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億分析，今年來外資對於東協的態度分歧，但除大陸以外的亞太地區，外資投資為十年來低點水位，預期在資金輪轉的效應帶動，一旦亞股投資氛圍熱絡，更有利於吸引資金回補。

過往東協的內需與原物料題材受到市場青睞，今年東協同樣受惠於AI趨勢，自從ChatGPT上市以來，伺服器類股直接受惠而有強勢表現；其次是硬體部分，這波AI趨勢帶動的需求面，聚焦在半導體和應用端，為亞太股票提供新的投資布局機會。