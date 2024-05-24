類股輪動快速，選股不選市 錢進台股基金不漏接

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美國聯準會主席鮑威爾重申排除升息可能，提振市場風險偏好，且通膨降溫，4月消費者物價指數（CPI）重返下滑趨勢，降息希望再現，10年期美債殖利率跌至4.33％創逾一個月低，美股上漲帶動台股再創高，投信法人認為，觀察目前台股類股輪動快速，建議選股不選市，可利用台股基金介入。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股今年以及明年獲利都各有2成增長率，企業基本面尚屬穩健，近期類股輪動速度加快，觀盤選股不選市為原則，觀察企業財報與法說會，依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調。

上半年已有超過170款搭配Intel NPU的終端產品出貨，預期下半年會有更多機種發表，目前AI PC需要搭配的功能都還在洽談階段，下半年持續關注概念股，台股中長線仍偏樂觀。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民指出，目前市場關注四大變數，一是美國何時降息；二是美台企業財報後市法說會展望；三是大陸股市觸底後強彈，後續大陸景氣是否能順利由谷底回升；四是520總統就職後兩岸關係。但基本面來看，今明年可望進入降息循環，股票市場可望持續受到市場資金推升，以科技股為主的台股將持續受惠資金行情。

高殖利率族群方面，台股高殖利率成份股在每年4月～8月這段期間相對容易優於大盤，故高成長及高殖利率兩大題材，可望為下半年台股行情帶來支撐，台股仍將延續中長多格局。

AI、半導體等長期上仍是大趨勢不變，近期隨著各家公司財報等營運數字陸續揭曉，加上短線評價面變化，股價會出現比較大的波動，部分資金在等待6月初登場的台北電腦展，也有提前卡位布局受惠供應鏈。