香港科網股超級財報周 恒生科技指數拚有基之彈

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多家恒生科技重量級成份股陸續公布業績，法人表示，香港科網股若財報周開出漂亮成績單，恒生科技指數有望再衝出一波有基之彈，據理柏統計，新光恒生科技指數基金、永豐滬深300紅利指數基金今年以來皆漲逾10％。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峰峯分析，騰訊、阿里巴巴公布業績，其中騰訊股票回購計劃備受市場關注，因為在股價長期被低估下，騰訊正加大回購股票力道以提高股東回報；阿里巴巴在2月批准將股票回購計劃規模擴大到250億美元，兩家互聯網巨擘加強自家股票回購力道，顯示企業高管對中國經濟穩定持樂觀態度，香港科技股整體氣氛偏多。

近期全球資金大舉湧入恒生科技指數成份股等香港科網股淘金，預計從本周起，香港科網股將連續兩周進入業績公布期，香港科網股業績修復已發生，考慮到未來美聯準會不太可能升息情況下，科網股估值繼續萎縮機率偏低，如果未來聯準會接近降息時刻，香港大型科網股票將有較大的估值提升空間。這波港股回彈，如果後續官方政策繼續發力，未來整體市場仍有機會震盪走高，未來有更明確和強烈的基本面作支撐，更有望吸引更長線資金回流港股市場。

中信中國50（00752）經理人陳雯卿指出，恆生科技指數近期表現亮眼，主要有二項利多消息支撐，一是相較於其他主要市場，香港科技股估值明顯較低；二是反映企業財報與股東回報預期，如騰訊公布第一季財報的營收年增23％，淨利潤年增54％，公司同步宣布繼續加強股東回報，今年首季累計買回庫藏股的金額達148億港元創高。