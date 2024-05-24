金屬原物料漲翻天 擠下黃金 白銀今年漲幅霸榜

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金屬價格漲幅

金屬原物料價今年紛大漲，除金價創史上新高，銀、錫、銅今年也一路向上，且統計今年漲幅最多不是黃金而是銀，白銀價近期飆升近年來高檔區，21日一度站上32美元，即使近日回檔，今年來漲幅也達29％，居各金屬原物料價格漲幅之冠，至於黃金截至23日漲幅約15％。

若以近一年漲幅排序，FXTM統計，白銀是金屬市場中表現第二好的商品，也是大宗商品市場中漲幅最大的商品之一。白銀近年內漲幅一度達到33％，其他金屬年內最高漲幅分別是錫35％、銅31％、鎳30％、黃金17％、鋅17％及鉑金6％。

FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示，投資者對銅興趣增、總體經濟和供給側因素等，黃金漲勢和銅價飆升導致軋空的漲勢均為白銀帶來充足的支持。統計過去20年任意十天內，白銀和黃金在80％以上的時間裡都呈現同步波動。

對金、銀、銅價後市展望，法人表示，牛津經濟研究院預估，未來10年白銀的工業需求將成長46％、珠寶和銀器需求將分別成長34％和30％，需求成長有助於白銀長期表現。不過銀價短線波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

Lukman Otunuga認為，據世界白銀協會的數據，預計今年的白銀缺口將擴大17％，基於各種看漲的基本面因素，銀價進一步上漲的可能性很大。

尤其與黃金相比，白銀被認為相對便宜，依過去20年資料顯示，金價是白銀平均倍數是68倍，目前已達的76倍，相較金價，白銀似乎還有相當大的漲勢空間。

對於金價後市，法人短線看法則不如銅價樂觀，FXTM以技術面分析，金價在5月21日創歷史高點至2,450美元時，當天收了十字線，衝高回跌並連跌兩天，目前即將測試下方2,350美元支撐，下方支撐區在2,350美元和2,290美元，假如兩個關鍵位置失守，則會進一步回跌至2,220美元、2,195美元。