美恐再升息？外銀：看降不看升

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美國聯準會官員近期表示若通膨持續惡化，不排除有進一步升息的可能，對此，外銀認為，雖然美國經濟數據引發通膨無法降至目標的市場擔憂，但升息的可能性低，目前聯準會關注住房租金是否能進一步趨緩，4月住房含房租增長率較3月已放緩，但還需要時間觀察，且實質利率來看有降息空間，預期最快是第三季啟動降息，全年降息約1～2碼。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，若通膨惡化的確有可能會令聯準會進一步升息，但根據目前所觀察到的數據看來，今年9月降息1碼的可能性仍超過5成，星展預期今年第三季、第四季各降息1碼。聯準會關注住房通膨指標是否有放緩，主要是看房租租金的部分，若以美國消費者物價指數（CPI）年增率的細項來看，房租增長率在4月是4.52％，已經較3月4.65％放緩，因此應該是降息的機率高、不太可能升息，不過聯準會需要看到一系列的數據都顯示通膨有回落，現階段仍有待觀察。

陳昱嘉認為，美國4月CPI年增率約3.4％，聯邦利率為5.5％，以實質利率來看仍有降息空間，目前只待通膨舒緩，若貿然降息，對於經濟也可能會有風險，理想狀況是經濟維持溫和成長、通膨控制到2％左右，並避開硬著陸，因此不認為聯準會今年會升息。

滙豐銀行表示，5月美國聯準會會議紀要重申聯準會依據數據行事的立場，並指稱第一季的通膨數據並未為實現2％目標的進展，提供更強的信心，這表明可能需要更長的時間來獲得信心。儘管目前的政策立場被認為具有限制性，能夠抑制通膨；但如果通膨風險繼續上升，「許多與會者都提到願意收緊政策」。

滙豐銀行強調，聯準會理事沃勒（Christopher J. Waller）最新談話，4月CPI數據緩解擔憂，基本上預測聯準會可能會在9月開始降息，因此有利繼續透過優質債券鎖定位於多年高點的債券收益。