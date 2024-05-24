50世代善用美元保單 保障加倍

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行政院主計總處最新公布的國富統計調查發現，國人人身保險準備及退休基金準備僅有154萬元，顯示國人在自身保障等規劃尚未完善，一旦突如其來的風險發生，家人恐難以因應未來可能的經濟衝擊，以及維持原有的生活品質，因此凱基人壽（原中國人壽）建議50世代熟齡族，無論是正值職場巔峰的中高階主管、事業有成的企業主、或是手邊已經累積一定資產的屆退高資產族群，可以將保險納入周全保障及持續照顧摯愛家人的一環，加上近期美元在國際金融市場依舊強勢，不妨規劃投保美元利率變動型保險商品，強化家庭經濟安全網，加倍建構愛與保障的幸福人生。

凱基人壽全新推出的「凱基人壽龍保倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，是從客戶需求角度設計保障內容，包含以下3大特色：（1）短期繳費終身享保障：提供躉繳、2年期繳費年期，繳費方法多元且可享高保費費率折減；（2）增值回饋分享金機制：當宣告利率，大於預定利率，即有機會享有增值回饋分享金。另外，增值回饋分享金可選擇以不同方式給付，例如選擇以繳清保險方式增加保險金額，讓愛加倍，給家人們無後顧之憂的未來生活。（3）分期定期給付保險金留愛家人：保戶可依保單條款選擇身故或完全失能後之保險金給付方式，依自身需求選擇一次或分期給付，達到落實個人意願，持續照顧摯愛家人。

若以50歲的陳先生投保「凱基人壽龍保倍美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，投保時之保險金額500,000美元，躉繳原始保費為202,650美元，經相關費率折減後，躉繳保費198,597美元，假設往後年度宣告利率為4％，增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，當王先生到保險年齡80歲時，年度末現金價值達397,752美元，壽險保障更達到553,918美元，兼顧保障並持續照顧摯愛，樂享幸福人生。