綠能、AI驅動 嘉惠氣候變遷股

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眾所矚目的AI巨擘輝達於5月22日盤後公布極為亮麗的財報及財測展望，帶動盤後股價突破1千美元大關，其中占輝達營收比重近40％的資料中心營收躍增427％是最大推手，輝達執行長黃仁勳表示，不僅是雲端服務商，生成式 AI已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療產業客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格‧卡麥隆表示，AI發展帶動資料中心將如雨後春筍般出現，富蘭克林將從中發掘眾多投資機會。

此外，克雷格‧卡麥隆指出，近期國際銅價再創歷史新高，背後也來自於AI及綠色需求所驅動。相較於傳統燃油車，電動車所需要的銅是傳統燃油車的4倍，再生能源發電所需的銅則是傳統發電的5倍，由於銅的導電性、延展性和耐用性較佳，是電動車、電網、風力發電設備的關鍵材料。

因應AI發展及全球持續朝2050年淨零目標邁進的兩大趨勢，克雷格·卡麥隆點名原物料及半導體產業將扮演關鍵角色，也是基金布局重點。截至2024年4月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在原物料類股比重達22.60％、較對應大盤權重4.28％顯著加碼：主要持股包括美國鋰礦業者雅保、日本住友金屬礦業、智利銅礦商安托法加斯塔、挪威鋁礦商海德魯；且在半導體類股比重達15.20％、大幅高於對應大盤權重的8.48％：主要持股包括台積電、美國第一太陽能、美國美光科技、德國英飛凌科技等。

富蘭克林證券投顧表示，全球主要股市再創歷史新高，觀察本波全球股市攻堅的過程中，AI題材從科技類股外溢到公用事業、原物料及工業類股，顯示多頭可用之兵眾多，有助股市多頭行情走的更長更遠。著眼AI及能源轉型將扮演驅動全球經濟的成長引擎，嘉惠氣候變遷股票投資前景，建議投資人將全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的核心配置，搭乘多頭列車。