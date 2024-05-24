德商攜澄康、驊麗 不織布展秀新品

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德國知名企業Freudenberg集團攜手台灣澄康生技公司和驊麗科技公司，22日在亞洲不織布展上隆重展示了兩款革命性產品：Evolon德國潔菌擦拭布和Evolon寢具，這兩款產品代表了德國尖端科技與台灣創新的完美融合，為注重健康的消費者提供了無與倫比的好處。

Evolon德國潔菌擦拭布採用德國超細纖維技術，纖維細度僅有幾微米，比頭髮還細，可有效清潔細微污垢和微生物，不釋放纖維或產生靜電，其微孔結構增加了表面積和吸附能力，確保徹底清潔表面，避免交叉污染，經台灣食品工業發展研究所檢測，其去除米酵酸菌能力高達99.99％，為提升食品安全和醫療設施清潔提供了無與倫比的工具。

Evolon寢具採用德國革命性的超細纖維技術，為消費者提供更高品質的睡眠體驗，該產品通過歐洲過敏研究協會（ECARF）的品質印證和Oeko-Tex標準100的認證，確保其不含有害物質，可與嬰兒皮膚接觸。

Evolon寢具具有抗蟎、透氣、快乾、保溫等功能，為使用者打造乾淨、健康的睡眠環境。其柔軟觸感、優異透氣性和可機洗的特殊縫合設計確保了舒適和方便的睡眠體驗。

此外，Evolon材料對皮膚溫和，適合敏感肌膚和兒童使用。

Freudenberg集團與澄康生技、驊麗科技合作推出的Evolon德國潔菌擦拭布和Evolon寢具，為消費者提供了健康、舒適、安全的全新體驗，這兩款產品不僅代表了德國尖端科技與台灣創新的完美融合，也彰顯了Freudenberg集團對品質和創新的不懈追求。