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晶華、SHANG XIA上下 推頂級聯名粽禮

  • 工商時報 吳雅如
●台北晶華攜手有東方愛馬仕之稱「SHANG XIA上下」家居品牌推頂級聯名粽禮。圖／台北晶華酒店提供
●台北晶華攜手有東方愛馬仕之稱「SHANG XIA上下」家居品牌推頂級聯名粽禮。圖／台北晶華酒店提供

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台北晶華酒店今年攜手東方愛馬仕「SHANG XIA上下」時尚家居精品品牌推出頂級聯名粽禮，以龍為主題的三層茶器禮盒，包裝著由晶華軒港點主廚吳滿權悉心製作的「龍蝦鮑魚裹蒸粽」，極致美饌與頂級餐瓷打造粽禮巔峰。而延續去年人氣熱賣「晶華軒鮑魚花膠珍饈粽禮盒」、「冠軍粽香禮盒」、「冠軍鮑粽禮盒」以及由主廚私房菜概念打造的「晶華烏參燒肉粽禮盒」，即日起至5月31日於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台接受預訂，每套1,280元起、單顆280元起。

此次粽禮的亮點就是與「SHANG XIA上下」時尚家居精品品牌合作的「龍蝦鮑魚裹蒸粽禮盒」，其中的極品裹蒸粽是由連續兩年獲得OAD評比台灣第一中餐廳殊榮的晶華軒廚藝團隊負責，集結波士頓鮮活龍蝦、整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味食材，展現端節送禮的王者風範，每套16,800元。

去年推出即大受好評的「晶華軒鮑魚花膠珍饈粽禮盒」，集結「鮑魚花膠裹蒸粽」、「山珍野菇粽」、以及「燕窩芋香粽」而成，每套3,880元。由冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等5款曾經榮獲媒體評比冠軍粽組成的「冠軍粽香禮盒」及主廚以上海經典名菜－外婆紅燒肉和蔥㸆烏參為主角，包入粽葉並與糯米的香氣結合「烏參燒肉粽禮盒」，每套1,280元起。

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