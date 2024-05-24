富邦人壽優富年年分紅養老

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面對超高齡時代來臨，年輕世代在把握當下、創造多元精彩人生的同時，也不能忽略退休規劃的重要性，為協助年輕族群掌握「第二人生」的主動權，富邦人壽推出分紅保單新商品—「富邦人壽優富年年分紅養老保險」，具「可自由組搭零件式附約、保費月繳優勢、月給付現金流及有機會享有保單紅利」四大特色，讓年輕族群依自身預算，每月撥出數千元輕鬆Input，就能在自選的退休年齡（55／60／65歲）起領取穩定生存保險金，樂享Output退休現金流生活。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，時間是年輕族群最大的本錢，相同目標的退休金，35歲每月所需投入的金額，會比45歲才開始少了將近一半，若僅依賴政府退休金作為收入來源，當面臨通膨及年長後高額的醫療支出時，很可能導致退休金準備不足，提早進行規劃，才越能將退休的主動權握在自己手中。

富邦人壽深耕分紅保單市場，以專業團隊，為分紅保單獨立帳戶配置操刀，並致力於為不同人生階段的民眾帶來完備的壽險保障及資產規劃解方，讓高齡長者能以分紅保單規劃資產配置，讓中壯年家庭經濟主力能妥適安排壽險保障守護家人，更讓年輕族群能在工作期間善用小額月繳保費，長期累積打造未來的退休金流。為年輕人量身推出的「富邦人壽優富年年分紅養老保險」，提供繳費年期55歲期滿、60歲期滿及65歲期滿三種選項，讓保戶可依據自己人生規劃選擇繳費期滿及生存保險金給付的時間點。此商品具備四大特色，成為協助年輕人自主享優退的「富朋友」：富／零件式「附」約，自訂加值保障；朋／「月」繳方式，降低繳費壓力、「月」給付生存保險金，穩定退休金流；友：「有」機會分享富邦人壽經營分紅保單績效。

富邦人壽提醒年輕朋友，在預算有限的情況下，更需要及早開始，善用時間複利優勢，為自已預約未來的樂退生活，「優富年年」透過延長繳費期間以及月繳方式，減輕保費支出壓力，讓年輕保戶可以及早運用小額預算，訂立長期目標為退休打造現金流。