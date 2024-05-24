台灣電路板協會舉辦 PCB高階低碳論壇 6月6日登場

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去（2023）年台商PCB產業在手機、電腦和半導體等三大主力應用市場表現不佳，全年產值衰退16.7％、僅達到7,698億新台幣，展望2024年隨著電動車、AI伺服器和衛星通訊等領域持續增長的需求，預計台灣PCB產業將重新啟動增長模式，年增長率達6.3％，預估產值將達到8,182億新台幣。

雖然受到地緣政治、通膨與庫存調整的影響，全球經濟成長可能趨緩，但危機同時也是拉開差距的機會，專注於企業的永續發展成為競爭力提升了堅實的根基，另一方面因受到極端氣候的衝擊，各國政府與品牌客戶對於生產製造的永續淨零規範，深深地影響供應鏈運作，也成為所有企業營運無可迴避的課題。

隨PCB產品應用不斷多元化，高階產品技術和品質要求日益提高，為勝任這些挑戰讓PCB設計變得更加複雜，也進一步推動了對PCB產品可靠度分析和量測儀器的設備與技術需求，因此台灣電路板協會（TPCA）訂於6月6日假該協會（桃園市大園區高鐵北路二段147號）舉辦「PCB高階低碳論壇暨主題技術交流會」，活動議題集結產業淨零、政府資源、工程模擬分析軟體與量測設備服務廠商等，期能為產業帶新的綠色與技術契機。

當日活動分為上下午場次，上午場：PCB高階低碳論壇，主題為「低碳轉型與淨零實踐」，講師群及內容，包括：MIC／全球資訊電子產業淨零趨勢分析、研華科技／淨零碳中和一站式解決方案、TPCA／低碳設備與設施指引、欣興電子／欣興廠務空調系統的節能實務分享、資策會／PCB高值化產業交流推動計畫。

下午場：技術交流會，主題為「車用電子可靠度&量測設備與技術探討」講師群與內容，包括：安博先進／車用電子可靠度、所羅門／擴增AI視覺解決方案、安立知／高頻高速PCB解決方案、工研院電光所／超高速基板量測技術探討。報名電話：蔡逸鴻（03）381-5659分機402。