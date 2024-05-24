中原大學教師 錄取奇點大學計畫

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中原大學培訓頂尖教授，效法被譽為全球最聰明、最創新的奇點大學（Singularity University），獲得亮眼成果！化學系助理教授李承宇以「拓展生化感測技術」主題代表學校參加奇點大學「領導者執行計畫」徵選活動，在全球菁英中脫穎而出錄取通過。

奇點大學是2008年由Google與美國太空總署（NASA）合辦的新型未來學院，非一般傳統學位授予機構，全球頂尖人才趨之若鶩。奇點大學以整合各領域菁英的能力高度聞名，強調跨學科合作及全球網絡的建立，校友和參與者來自世界各地，匯聚全球包含金融、商務、科技、製造、健康等領域的菁英，帶來的後續效益十分可觀，吸引全世界人才競相申請，其嚴格的審核標準與高昂的學費，讓這所大學成為創業課程中的獨角獸，更被媒體封為「比哈佛大學還難錄取的大學」。

中原大學自2023年10月起，在校長李英明指導下，由理學院院長吳宗遠主辦規劃，結合工學院、產學處及研發處等單位資源，推出「中原起點to世界奇點」之教師創新創業人才培訓計畫，由理、工、電資三個學院共推派5位教師參加培訓。

現於中原大學化學系任教的李承宇，於2022年2月加入中原，2019年他在加拿大麥克馬斯特大學生化與生物醫學科學系進行博士後研究時，適逢疫情，在封城的情況下申請參與了COVID-19快篩研發團隊，累積豐富的實務經驗。經過中原大學創新創業人才培訓計畫的洗禮，李承宇提出計畫書代表中原參加奇點大學領導者執行計畫徵選，錄取率估僅1％。當收到錄取通知時，李承宇開心地無法置信，並對培訓計畫充滿期待。

李承宇表示，參加奇點大學不僅可以獲得不同領域的合作機會與幫助，更能實現將所學技術轉為實際應用的可能性，未來會繼續致力於更多種類的快篩開發，降低使用者操作門檻與檢測成本，提高醫學檢測的普及率。