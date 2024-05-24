龍華科大半導體工程系 與南亞科技簽訂就業學程

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龍華科技大學半導體工程系與南亞科技簽訂合作意向書，由該系開設「應用化學工業技術」訂單式就業學程，雙方共同規劃實務課程內容，邀請南亞科技師資協同授課，並且提供校外實習，學子經過學校扎實訓練，完成合作實務學程且通過面試之後，將獲得就業機會，畢業即就業，有效解決學用落差共創三贏。

半導體系主任李九龍表示，該校「應用化學工業技術」是結合基礎知識與實用技術的學程，為化學與電子、光電、半導體、材料工程及生物科技等相關產業領域發展高科技的橋樑，該系創立於1969年，前身為化工與材料工程系，為配合國家重點產業發展需要，2022年經教育部核定改名為半導體工程系。

龍華科大校長葛自祥表示，該校半導體系為國內少數設立專業半導體實作課程與場域的科技大學，目前擁有半導體元件製程中心、半導體材料分析研究中心，以及功率半導體封裝測試類產業環境工廠等三大半導體教育訓練基地與中心。課程特色聚焦在半導體製造中、下游「IC製造」、「IC封裝」、「IC測試」各段製程所需具備之元件、材料、製程專業知識與實作技術，培育國內產業所需人才，提升國內學子半導體產業之專業技能，引領學生進入世界級半導體產業。

其中在半導體相關分析課程部分，涵蓋理論介紹與專業機台訓練，如場發電子顯微鏡原理與實作、元素分析儀、原子力顯微鏡、X光繞射儀原理與實作，使同學未來不僅可朝向半導體元件製程、半導體封裝測試的產業邁進，也可以朝向半導體專業材料分析工程師的職涯發展，這也是南亞科技認為龍華科大半導體系在課程設計上，與該企業發展方向相當契合，讓學校開設之專業課程能更能貼近產業需求。